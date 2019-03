Kür der Besten

Mit den Gauentscheiden weiblich eröffnet am Samstag, 23. März, 9 Uhr, in der Wörthalle Tauberbischofsheim die Turnsaison im Turngau.. Der Jungen-Wettkampf beginnt für alle Altersklassen am Sonntag, 24. März, um 9 Uhr in der Brehmbachtalhalle Königheim.

Bei Mädchen kommen 319 Turnerinnen aus Wertheim, Mosbach, Hardheim, Walldürn, Aglasterhausen, Großrinderfeld, Neunkirchen, Grünsfeld, Reisenbach/Mudau, Königshofen, Neckarelz und Tauberbischofsheim zusammen. Sie gehen in 72 Mannschaften an den Start.

Bei den Turnern sind sonntags 85 Athleten in 18 Mannschaften aus Hettingen, Königheim, Königshofen, Mosbach, Neunkirchen und Tauberbischofsheim dabei.

Bei diesem Wettkampf treten die Mädchen und Jungen in Teams mit einer Wettkampfstärke von fünf Aktiven an.

Die Turnerinnen zeigen ihre Übungen an Boden, Reck/Stufenbarren, Balken und Sprung, die Jungen am Boden, Reck, Barren, Ringen und Sprung. Davon werden jeweils die drei besten Wertungen eingereicht.

In der Bezirksklasse haben die beiden erstplatzierten Teams die Möglichkeit, sich für den Bezirksentscheid zu qualifizieren. Dann treffen die besten Mannschaften der vier Turngaue Mannheim, Heidelberg, Elsenz und Main-Neckar aufeinander.

Der weibliche Wettkampf ist in drei Altersgruppen aufgeteilt. Um 9 Uhr beginnt das Einturnen für die Jugendturnerinnen des Jahrgangs 2005 und älter, um 11.45 Uhr für die Jahrgänge 2006 und älter und gegen 14.30 Uhr starten die Turnerinnen des Jahrgangs 2010 und jünger.

Die Siegerehrung für jede Altersklasse findet immer nach dem Einturnen des nächsten Durchgangs statt. cz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019