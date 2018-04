Kult-Ensemble zu Gast

Anzeige

Urphar.Die evangelische Kirchengemeinde Urphar veranstaltet am Sonntag, 29. April, um 19 Uhr in der Jakobskirche die 114. Abendmusik mit den „Pifferari di Santo Spirito“ aus Heidelberg. Das Trio spielt heitere Kuriositäten auf exotischen Blasinstrumenten.

Die „Pfeifer von Heiligeist“, wie der Name der Gruppe auf deutsch heißt, besteht aus Margaret, Matthias Friederich und Colin Friederich. Am 28. August 1988 gaben die Holzbläser Margaret und Matthias Friederich und Kirchenmusikdirektor Peter Schumann in der Heidelberger Heiliggeistkirche unter dem Namen „Pifferari di Santo Spirito“ ihr erstes Konzert. Seit dieser Zeit sind 30 Jahre vergangen und die „Pifferari“ gibt es noch immer. Ihr Motto: „Musik soll Freude machen“, was ihnen mit den Konzerten immer wieder gelingt.

Das Heidelberger Kult-Ensemble mit seinem vielfältigen Instrumentarium hat sich dem Humor verschrieben und verbindet in seinen Programmen ein Repertoire von Alter Musik bis Blues mit intelligenter witziger Moderation. Es gestaltet jede Aufführung zu einem Fest zündender Einfälle, immer in regem Gespräch mit dem Publikum. Inzwischen gehören David Friederich (Schlaginstrumente) und Colin Friederich (Holzblasinstrumente) sowie die Pianistin Eiko Yamada zum Ensemble.