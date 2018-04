Anzeige

Wertheim.Im Rahmen einer Bewertung von rund 2500 europäischen Toyota-Händlern in den Bereichen Verkauf, Service, Kundendienst sowie Kundenbindung und -weiterempfehlung erhielt das Wertheimer Autohaus Szabo in der vergangenen Woche in Perthshire in Schottland bereits zum vierten Mal die internationale Händlerauszeichnung „Ichiban“.

Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines permanenten Leistungsmonitorings der Händler, wobei die einzelnen Bereiche und Abläufe im Autohaus auf Grundlage der Unternehmensstandards von Toyota Motor Europe (TME) bewertet werden. Prämiert wurden die besten 45 Händler aller europäischen Länder.

„Ichiban“ bedeutet so viel wie „die Nr. 1“ sowie in diesem Zusammenhang „Der Kunde steht an erster Stelle“ und ist die höchste Auszeichnung, die ein Vertragshändler von Toyota erhalten kann. td