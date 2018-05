Kunst in dreierlei Weise erleben

Anzeige

Werke von drei Künstlern aus Unterfranken sind ab Sonntag im Kloster Bronnbach zu sehen.

Bronnbach. Die Ausstellung in der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach präsentiert drei hervorragende Künstler aus Unterfranken. Hermann Oberhofer zeigt seine markanten Linolschnitte. Helmut Nennmann löst Landschaften in pastellzarter Ölmalerei auf. Matthias Engert bringt mit zeichenhaften Eisenskulpturen die räumliche Dimension ins Spiel. Die öffentliche Vernissage findet am Sonntag, 6. Mai, um 18.30 Uhr in der Neuen Galerie statt. Die Ausstellung kann von Montag, 7. Mai, bis Sonntag, 29. Juli, während der Öffnungszeiten der Klosteranlage besichtigt werden.

Die drei Künstler aus der Region Unterfranken ergänzen mit ihren Werken das klerikal-ehrwürdige Ambiente um einen Hauch Modernität. Nicht nur personell, sondern auch stilistisch ist die Palette der Arbeiten in dreierlei Weise unterschiedlich.