Kunst-Kreis zeigt „Kunscht“-Ausstellung

Anzeige

Külsheim.Kunst und Können habe nicht nur mit Blick auf den gemeinsamen Wortstamm etwas miteinander zu tun. Es gehört auch eine Position Können im Sinne von Kenntnis und Beherrschung von Fertigkeiten beim Umgang mit Pinsel und Farbe dazu. Neun Kursteilnehmer des Külsheimer-Kunst-Kreises haben sich über ein halbes Jahr mit dem Material Acrylfarbe und Leinwand befasst. Sie zeigen ihre Kunstwerke nun bei der Frühjahrsausstellung des Vereins unter dem Titel „Yes, wie can Kunscht“ im Alten Rathaus. „Langjährige Maler und absolute Spätzünder in Sachen Malen ließen sich auf das Wagnis ein“, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Sie wollten ihre ihre Grenzen austesten, es sich selbst beweisen oder einfach ihre gewonnene Freizeit künstlerisch nutzen. Für die musikalische Umrahmung sorgt bei der Eröffnung der Schau am Freitag, 16. März, um 18.30 Uhr im Alten Rathaus die Teenagerband „blue note“. Die Ausstellung ist zu folgenden Zeiten offen: Sonntag, 18. März, 25. März, 1. April und 8. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr, sowie am Ostermontag von 14 bis 17 Uhr. Bild: Kunst-Kreis Külsheim