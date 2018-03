Anzeige

Bronnbach.Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bronnbacher Akademie“ veranstaltet das Kloster Bronnbach im April einen dreitägigen Kunst-Workshop mit dem Titel „Wie gedruckt - Materialdruck“. Er findet von Freitag, 20. April, bis Sonntag, 22. April, im Prälatenbau statt. Leiterin ist Beatrix von Bock aus Jülich.

Beatrix von Bock hat das einfache Verfahren des Druckens ohne Druckpresse für sich weiterentwickelt und vermittelt es mit Begeisterung. Gedruckt wird mit einfachsten Materialien wie beispielsweise Pappe, die mit Spachtelmasse versehen und Alltagsgegenständen bestückt einen Druckstock ergibt. Auch Monotypie und Frottage kommen zum Einsatz. Die Bildfindung kann gezielt oder spielerisch geschehen.

Der Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, Erwachsene und Jugendliche, geeignet, heißt es in der Ankündigung. Beatrix von Bock hat ihr Studium der Malerei und Bildhauerei in Maastricht absolviert. Sie arbeitet als Dozentin in der Erwachsenenbildung mit den künstlerischen Schwerpunkten Installation, Malerei, Druckgrafik und Fotografie.