Kunsthandwerk fand wieder viele Bewunderer

Wertheim.Es ist so etwas wie ein heimlicher Star in der Vielzahl an Veranstaltungen in Wertheim. Schon zum 16. Mal fand am Wochenende im Arkadensaal und im Hof des Rathauses das Glasperlensymposium statt. Für die Glasperlenkünstler ist es einer ihrer wichtigsten Treffpunkte. Für die erneut zahlreichen Besucher war es die Gelegenheit, eine Vielzahl von Erzeugnissen dieses traditionsreichen Kunsthandwerks zu bestaunen und zu kaufen.

Manche Teilnehmer stellten allerdings etwas traurig fest, dass, zumindest am Samstag weniger los gewesen sei, als in den Jahren zuvor. Sie rätselten, woran das gelegen haben mag. Vielleicht war es ja der Termin, der nicht ganz den üblichen Gepflogenheiten entsprach. Das dreitägige Symposium findet normalerweise Ende September statt. Organisator ist der 2004 in Wertheim gegründete Verein „Glasperlenspektrum“. Rund 30 Glasperlenkünstler aus dem In- und Ausland zeigten an ihren im Arkadensaal aufgebauten Ständen ihre Kunstwerke. In einem Zelt im Rathaushof konnten sie und andere Interessierte sich mit dem notwendigen Zubehör versorgen.

Das gehört ebenso zu den festen Bestandteilen des Glasperlensymposiums wie die zahlreichen fachlich fundierten Vorträge und vor allem Vorführungen.

Und auch diesmal war ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. Das Motto lautete „Tricolor“. Gefragt war eine Einzelperle, die als Schmuckstück tragbar sein sollte.

Drei Farben sollen es sein: Schwarz, Weiß und Klar – „schlicht, puristisch, aufwändig, verschachtelt, verspielt, floral, geometrisch, streng“, hieß es in der Ausschreibung der Verantwortlichen. Die Prämierung der Siegerperlen fand gestern Nachmittag zum Abschluss der Veranstaltung statt. ek

Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018