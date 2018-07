Kunstwerk aus Naturmaterial wird versteigert

Anzeige

Wertheim.Umweltschutz, Nachhaltigkeit und gesundheitlich unbedenkliche Materialien gewinnen heute immer mehr an Bedeutung. Beim Nachwuchsforscherwettbewerb „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ waren zwei jungen Forscher der Forscherkids Wertheim mit Entwicklungen aus diesen Bereichen auf regionaler und Landesebene sehr erfolgreich.

Luis Busse entwickelte einen Bastelkleber aus Lebensmitteln und Danica Brömer Naturfarbe auf Lebensmittelbasis. Beides ist umweltfreundlich, nachhaltig und ungiftig. Beide Nachwuchsentwickler arbeiteten rund ein Jahr an ihren Forschungsprojekten.

Mit Hilfe dieser beiden Entwicklungen und verschiedenen Naturmaterialien schufen sechs junge Forscher der dritten bis sechsten Klasse am Samstag auf einer Leinwand ein besonderes Kunstwerk. Es spiegelt die Themen Wissenschaft und Natur wieder und ist Kunstwerk und Gebrauchsgegenstand zugleich. Unterstützt wurden die Schüler von der Wertheimer Künstlerin Regina Pöhland. Mit dem Werk der Forscherkids können sich Freunde von Naturmaterial und Wissenschaft die Natur direkt ins Haus holen. In Pöhlands Galerieatelier „authenticART“ in der Eichelgasse 19 kann das Kunstwerk bestaunt werden.