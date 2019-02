Kunterbuntes Feuerwerk des Frohsinns

Fliegende Beine, tolle Shows, spitze und lustige Zungen sowie eine ganz besondere Ehrung waren am Freitagabend auf der ersten Prunksitzung der Närrischen Sandhasen Bettingen (NSB) geboten.

Bettingen. In der ausverkauften Mainwiesenhalle in Bettingen feierten die Narren ein gelungenes über fünfstündiges Feuerwerk des Frohsinns. Schon traditionell machten der erste und der zweite Vorsitzender der NSB, Heiko Weidmann und Lukas Nachtmann, den Anfang und legten eine rasante Fahrt auf einem wohl frei interpretierten Moped hin. Zu Klängen von Helene Fischer und Florian Silbereisen heizte Sandra Kuch als Pantomime das Publikum an. Nun war alles bereit für den Einzug der Prinzenpaare.

Prinzessin Paula I. – über und unter Wasser schwimmende Playmobilspielerin und Purzelgarde tanzende Hoheit aus der Wolfsgasse (Paula Leopold) – und Prinz Leonas I. – der mit den bunten Steinen spielende Fußballkicker und japanischen Kampfsport ausübende Weitpinkelprinz vom Härdree (Leonas Weidmann) – finden den Fasching wunderbar und schwangen nun das Zepter über die ganze Kinderschar.

Über die „Großen“ regieren in Bettingen in der närrischen Jahreszeit Prinzessin Lara I. – die McDonald’s liebende und mit Musik dauernd beschallende, am Handy tippende Büchernärrin zu Bettingen am Mee (Lara Tuma) – und Prinz Fabian I. – der wie Lumpen am Stecken tanzende Abschlussballkavalier vom Holzhandwerk und Stammhalter des colatrinkenden Vorstands vom immer noch existierenden Obst- und Gartenbauvereins (Fabian Klüpfel). Majestätisch ging es gleich weiter mit dem König der Tiere und vielen süßen Löwen der Purzelgarde, zwischen denen auch ein paar Zahnfeen schwebten.

„Wir sind gegen alles und wollen unser Recht“, polterte Emma Barnik von der Bühne. Sie drohte, dass die Jugend nun mit Sprechchören vor Rathaus und Schule ziehen wolle. Ihre Ziele: Disco, Tanz und Partystunde als Unterrichtsfächer. Vom Rathaus verlangte sie eine finanzielle Spritze für die Jugend in Form einer wöchentlichen Zahlung aus der Haushaltskasse.

„Mein lieber Freund haben die einen Hüftschwung“, schwärmte Sitzungspräsident Ingo Nenner über die Operation der Cool Kids, einer Jungstanzgruppe. Über den neuen Trend der DIY-Videos, mit denen man kochen, handwerkern und viel mehr lernen könne, klärte nun die Freche Göre der Gilde Giemaul auf. Schlagfertig ging es weiter mit der Nachwuchsshowtanzgruppe, die in den Boxring stieg und eine tolle Show vorführte.

Marschmusik und akkurate Tanzschritte zeigte gleich darauf die Nachwuchsgarde, und die Prinzengarde folgte kurz darauf mit Eleganz und Sprungspagat. Dazwischen gab Hendrik Nenner sein Debüt in der Bütt und beklagte sich über das Leben als armer Schüler. Drei Monate Ferien seien einfach zu wenig. Auch für ihre Lehrer forderte er fünf Monate Ferien, schließlich „ist es verdammt schwer ein Lehrer von mir zu sein“, lautete seine Einschätzung. Die Rockbrille setzte nach der Pause wieder die Pantomime auf und leitete in die zweite Runde der Fete ein.

Akrobatik gepaart mit tollem Tanz sah darauf das Publikum vom Tanzpaar der Lengfurter Schnagge. Den traditionellen Jahresrückblick lieferte Frau OV (Ortsvorsteherin Songrit Breuninger). Brandaktuell berichtete sie über die Ereignisse des vergangenen Tages mit einer Falschmeldung beim Bettinger Kindergarten. Auf dem Almosenberg ist jede Menge los: Tankstelle, Pizzeria und eine Fabrik – vieles wird dort gebaut, doch das wichtigste sei: „Wir ham unner Ruh unne am Me!“ Denn in Bettingen wird man „von drübbe, dobbe und draus beschallt“. Natürlich kam sie am Thema OB-Wahl nicht vorbei.

Hier setzte auch der nächste Büttenredner an. Raphael de la Cruz Torres stand als Oberbürgermeistervertretung auf der Bühne. Er berichtete vom Wahlkampf seines „Cousins“, der dafür gesorgt habe, dass die Klinken in Bettingen blinken und blitzen. Außerdem habe er beim GegenkandidatenWolfgang Stein eine Torrez-Allegerie ausgelöst, der ihm versuchte einen Stein in den Weg zu legen.

Getanzt wurde zwischendurch auch. Erst entführte die Showtanzgruppe der Gilde Giemaul die Anwesenden in die Welt der Tolle und danach ging es mit den Tequila Girls in die atemberaubende Unterwasserwelt zu den Meerjungfrauen.

Die Krawallinos alias das Nachwuchsmännerballett mischten im Anschluss die Bühne auf. Den Yoga-Schnupperkurs wollten Sabine Spielmann und Sandra Kuch ebenfalls aufmischen. Doch da dieser ausfiel, mussten sie sich mit einer App begnügen und führten den herabschauenden Hund vor. Sie bewiesen sich als weiteres gelungenes Debüt auf der Sandhasenbühne und zogen über den allgemeinen Schönheitswahn und ihre Männer her. „Welcome to the Jungle“ hieß es im Anschluss beim Team Breit. Mit der Tanzgruppe ging es mit viel Elan zu den Bewohnern des Dschungels.

Weniger Elan, so musste man vermuten, hat das Männerballett. Sie wagten einen Zeitsprung 30 Jahre voraus und erinnerten sich an die Wahl von 2019, als die Wertheimer einmal die Chance hatten einen Einheimischen zu wählen. „Ah, den Stein.“ „Ne, den Wolf, der Stein is’ ja ein Dertinger!“.

Getanzt wurde natürlich auch, schließlich müssen die „alten Herren“ immer noch auf die Bühne. Elegant in Cordhose und mit Gehstock demonstrierten sie eine gewohnt super Darbietung zu verschiedensten Partykrachern.

Das Finale läuteten dann die Biker Babes Bettingen ein. In ihrer Lederkluft und mit heißen Bewegungen ein weiterer Augenschmaus zum Finale.

