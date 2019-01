Kurpfälzisches Hörerlebnis der besonderen Art

Hofgarten.„Ein Philosoph unter den Kabarettisten – vielseitig und kreativ“, so wurde Arnim Töpel den Besuchern im Schlösschen im Hofgarten vorgestellt. Und dabei wurde ihnen nicht zu viel versprochen.

Der Rotary Club Wertheim hatte am Freitagabend einen hervorragenden Künstler, der in Wertheim kein Unbekannter ist, eingeladen.

Sprachliche Eleganz

Der voll besetzte Saal erlebte dabei ein unterhaltsames Programm mit tollen Wechseln zwischen sprachlicher Eleganz und musikalischer Klasse. Armin Töpel glänzte auch an Piano, Keyboard und mit seinem Gesang.

Vor allem war es ein sehr humorvolles Hin und Her zwischen Hochdeutsch und Kurpfälzisch. Dabei ist Arnim Töpel gar kein gebürtiger Kurpfälzer. Als Kind verschlug es ihn nach Heidelberg und er durfte sich in der Schule schon bald der Frage aller Fragen stellen: „Wem körscht’n du?“ und allen weiteren mundartlichen Gepflogenheiten dieser Region.

Da gab es Worte wie „Welli?“ und „Selli“, um mit dem besten Freund über Mädchen zu reden. Mit dem Kurpfälzischen Imperativ „Horch…!“ habe man dann so manche Aufforderung begonnen.

Alles ist käuflich

Früher und heute – da blickte der Kabarettist auch auf die Erziehungsmuster. Wenn es früher noch hieß „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ und kaputte Dinge wieder repariert wurden, fragt Mutti heute, ob sie die Speisekarte reichen darf. Und jedes kleine Kind weiß, „Kann man wieder kaufen. Zahlt die Versicherung“.

Gesunder Menschenverstand

So waren an diesem Abend auch zwischendurch ernste Themen dabei, wie die Einfältigkeit des Menschen und die Tatsache, dass trotz allem Lernen und Wissen der gesunde Menschenverstand verloren geht. Die Patchworkkultur beschrieb er so, „da würden aus Stammbäumen wohl eher Stammhecken werden“.

Arnim Töpel versuchte den Anwesenden auch ein paar besondere Eigenheiten seines Dialekts nahe zu bringen. So bedeute das Wort „hajo“ je nach Betonung Zustimmung oder Zweifel. Wenn ein Kurpfälzer „geh fot“ sagt, meinte er „erzähl mal“ und „hör uff“ ist die Aufforderung weiterzuerzählen.

Wäre es da nicht reizvoll, wenn sich das Navigataionsgerät dem Dialekt der aktuellen Region anpassen würde? Effektiv vielleicht nicht unbedingt, da hinterher ein paar Besucher gestanden, nicht immer alles verstanden zu haben, aber amüsant wär’s schon.

Krimi in Mundart

Buchautor ist Arnim Tröpel auch noch. Natürlich gab er da auch ein paar Auszüge aus seinen Krimis in Mundart zum Besten.

Da war das Gelächter groß, wenn zum Beispiel der Kommissar in schönstem Dialekt mit seinem Assistenten redet, der wiederum nur Bahnhof versteht. Mit ein paar gefühlvollen Liedern und danach reichlich Applaus verabschiedete sich Arnim Töpel.

