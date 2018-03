Kurs für Mädchen und Jungen

Anzeige

Werbach.Einen neuen Kurs Musikgarten veranstaltet die Musikschule Werbach ab Freitag, 9. März. Im Musikgarten erleben Kinder im Alter ab 18 Monaten in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils die Vielfalt der Musik in Form von Musizieren, Singen und Tanz. Ohne Leistungsdruck werden die Mädchen und Jungen spielerisch an die Musik herangeführt.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, erleben Babys bereits im Mutterleib Melodien und Rhythmen ganz intensiv. Im Musigarten stehen Spaß und Freude, die Entdeckung der eigenen Stimme, die Entwicklung eines Körperbewusstseins, Entspannung und zufriedene Kinder an erster Stelle. Es gibt keinerlei Leistungserwartung.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Musik die ganzheitliche Entwicklung von Mädchen und Jungen stark fördert. Kinder, die Musik machen, sind sozialer, kreativer und intelligenter als ihre Altersgenossen.