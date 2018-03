Kurs für Neueinsteiger

Anzeige

Wertheim.Die Rudergesellschaft Wertheim eröffnet die Rudersaison mit dem traditionellen Anrudern. Für interessierte Neueinsteiger bietet der Verein ab Dienstag, 17. April, einen Ruderkurs für die Dauer von sechs Rudereinheiten jeweils dienstags und donnerstags beziehungsweise nach Absprache an. Mit Abschluss des Kurses besteht die Möglichkeit, an einer Tagesfahrt teilzunehmen und die Faszination einer Wasserwanderfahrt zu erleben. Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, den Bewegungsablauf auf dem Ergometer (Trockenrudergerät) im Bootshaus an der Würzburger Straße zu üben. Die Übungseinheiten auf dem Ergometer sind kostenlos.

Interessenten können sich mit Jürgen Haack, Telefon 0 17 17 33 52 51 oder per E-Mail jshaack@t-online.de, in Verbindung setzen. Weitere Informationen unter www.rg-wertheim.de im Internet.