Kurt Kraft hört als Ortsvorsteher auf

sonderriet.Der künftige Sonderrieter Ortschaftsrat wird nach der Wahl am 26. Mai voraussichtlich ein fast völlig anderes Gesicht haben als der jetzige. Drei der vier amtierenden Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, an der Spitze Ortsvorsteher Kurt Kraft, kandidieren nicht mehr. Er sei jetzt seit 20 Jahren im Ortschaftsrat, 13 Jahre als stellvertretender, sieben Jahre als Ortsvorsteher, so Kraft. „Es kann keinen besseren Abschluss geben, als jetzt.“

Sonderriet sei in gutem Fahrwasser, „man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und einen die Leute noch mögen“. Ulrike Kempf führte persönliche Gründe für den Verzicht auf eine weitere Amtszeit an. „Es hat Spaß gemacht und war eine schöne Aufgabe.“ Auch Andreas Väth will dem Ortschaftsrat nicht wieder angehören, ohne sich näher dazu zu äußern.

„Da stand ich dann alleine da“, schildert Udo Kempf die Entwicklungen. Er habe sich auf den Weg durchs Dorf gemacht, um Kandidaten zu suchen. Er habe sich vorgenommen: „Wenn ich die Liste nicht vollkriege, dann gehe ich auch runter“.

Es ist ihm schließlich gelungen und so treten die „Freien Bürger Sonderriet“ mit Kempf, Thomas Brell, Heiko Weimer und Manuel Kraft zur Wahl an. „Gerne hätte ich noch mindestens eine Frau dabeigehabt“, bedauerte er. Fast 30 Frauen und Männer habe er gefragt und immer wieder dabei versichert, „Leute, ich suche keinen Ortsvorsteher, ich suche Kandidaten und Kandidatinnen“. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019