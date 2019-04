Kuschliges Kneipenfestival zum Abtanzen

Von der One Man Band bis fast zum großen Orchester: Der elfte Wertheimer Nightgroove hatte musikalisch jede Menge zu bieten. Die Stimmung war bestens am Samstagabend in der Altstadt.

Wertheim. Das Paar mittleren Alters, das es sich auf dem Marktplatz gemütlich gemacht hatte, war eigens aus Bad Mergentheim gekommen. „Das Wetter war heute so schön, da haben wir uns spontan entschlossen,

...