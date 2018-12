„L 2310 ist ein Ärgernis“

Eichel/Hofgarten.Der Unmut wird stärker. Nicht nur in Mondfeld (wir berichteten), auch in Eichel gehen die Bürger wegen der Belastungen durch die Landesstraße 2310 zunehmend auf die Barrikaden.

Es geht ihnen um Lärmschutz und um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der vielbefahrenen Strecke, die sich in weiten Teilen in einem schlechten Zustand befindet. Das Thema stellte einen Schwerpunkt in der Sitzung des Stadtteilbeirates Eichel/Hofgarten am Dienstagabend in den Räumen des Wohnstiftes dar. Zuhörerin Erika Dostmann, die schon Unterschriften gesammelt hat, um ihr Anliegen zu verdeutlichen, erinnerten die Zumutungen für die Straßenanlieger an „Käfighaltung“.

Laut dem Beiratsvorsitzenden Roland Olpp fanden im Zeitraum von Ende September bis Mitte November an mehreren Tagen Messungen statt, nach denen sich 68 Prozent der Fahrzeuge an Geschwindigkeiten zwischen 41 und 50 Stundenkilometer hielten, 18 Prozent mit bis zu 60 Stundenkilometern unterwegs waren und weitere zehn Prozent zwischen 31 und 40 Stundenkilometer fuhren. Dass Messgerät stand dabei auf Höhe des Friedhofs, erfasst wurden Fahrzeuge aus Richtung Urphar.

„Autos aus Richtung Wertheim müssen auch gemessen werden“, lautete eine Forderung aus dem Publikum, der Olpp zustimmte. Er verwies dann auf die „Lärmaktionsplanung“ der Stadt Wertheim, die für Eichel/Hofgarten drei sogenannte „Hot Spots“ identifiziert hat, zwei davon im Bereich der Ortsdurchfahrt. Als Lärmschutzmaßnahmen sei der Einbau von entsprechenden Fenstern in Gebäuden vorgesehen, was Erika Dostmann dazu veranlasste, ihre Einschätzung zu bekräftigen. Denn das ändert nichts an dem, nicht nur nach Auffassung von Zuhörer Willi Lotz, schlechten Zustand der Straße. Belag, Straßeneinläufe, Kanalabdeckungen und die Pflastersteine am Rand – vieles, wenn nicht alles davon ist marode.

„Die Unterhaltung von Straßen ist in Baden-Württemberg eine Mangelverwaltung“, kritisierte Kreistagsmitglied Dr. Bernd Kober. „Die L 2310 ist mindestens in den vergangenen 15 Jahren ein Ärgernis geworden und zwar auf der ganzen Strecke bis nach Freudenberg. Das ist teilweise lebensgefährlich.“ Bürger- und Oberbürgermeister, Landrat, Landtags- und Bundestagsabgeordnete seien deshalb schon in Stuttgart vorstellig geworden und hätte nichts erreicht.

Stadtteilbeirat und Bürger wollen sich weiter zu Wort melden, getrennt aber auch gemeinsam. Es geht um die Aufstellung eines stationären Blitzgerätes und um den Zustand der Straße im Allgemeinen. Das bevorstehende Wahljahr werde Möglichkeiten bieten, die Anliegen vorzubringen, war man sich einig. ek

