Lächelnder Beethoven-Prototyp für Bonn

Ottmar Hörl hat sich bei seiner seriellen Beethoven-Skulptur bewusst für einen lächelnden Beethoven entschieden. Seine Idee: Ein sympathischeres Beethoven-Bild von Bonn aus in die Welt zu bringen. Hörl: „Für Musiker ist er ein Gott. Beethovens Kompositionen sind von grandioser Sensibilität und revolutionärer Wirkungskraft. Doch alle Welt kennt ihn nur missmutig. Höchste Zeit für einen Paradigmenwechsel in der visuellen kollektiven Wahrnehmung.“

Die Beethoven-Statuen sind etwa einen Meter groß und leicht transportabel. Sie werden aus Kunststoff in Deutschland handgefertigt und im Frühjahr 2019 in Form einer mehrtägigen Kunstinstallation vor dem Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz stehen – 500 Statuen in den Farben Grün und Gold als ein starkes Zeichen für die Beethovenstadt Bonn, als ein Impuls, der, wie Hörl sagte „den Menschen Freude machen soll, sich ein neues Bild von Beethoven zu machen.“

Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat die Schirmherrschaft für dieses Projekt zum 250. Geburtstag des Bonner Komponisten übernommen. es

