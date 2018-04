Anzeige

Wertheim.Nach seinem Erfolgsprogramm „Ü-Ü 40 – Zu alt, um jung zu sterben“ in Österreich tourt der Gründer des „Schmähstadl!“, Niko Formanek, jetzt mit seinem Soloprogramm „Gleich, Schatz . . .“ durch Deutschland. Er d gastiert am Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr im Convenartis-Gewölbekeller in Wertheim.

Der viertbekannteste Österreicher erzählt über 30 lange Jahre Ehe, Kinder und andere Baustellen und seine täglichen Überforderungen mit Familie, Verwandten und Haustieren. Die Zuschauer erleben Formaneks Versuch, den Wahnsinn des Alltags in den Griff zu bekommen – wenn Tochter Charlottes Freund die Geduld und Toleranz ihres Vaters strapaziert, Sohn Severin in der Schule Tintenpatronen verschluckt oder selbstmordgefährdete Meerschweinchen Konflikte mit der städtischen Bürokratie auslösen.

Mit Improvisation, Naivität und typisch männlicher Überheblichkeit erzählt er über die lustigste Epoche seines Lebens: die Jahrzehnte im Kreise seiner Familie. Sehr zum Leidwesen seiner Frau spricht er schonungslos offen über lächerliche Peinlichkeiten des Alltags. pm