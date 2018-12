Lärm ist ein Dauerproblem

Ein besonders eifriger Blutspender wurde in der Sitzung des Bettinger Ortschaftsrats geehrt: Albert Uhlschmied hat 125 Mal seinen Lebenssaft zum Wohl anderer Menschen zur Verfügung gestellt.

Bettingen. Die Ehrung nah bei der Zusammenkunft des Gremiums am Donnerstagabend im Rathaus Ortsvorsteherin Songrit Breuninger vor. Sie überreichte Albert Uhlschmied die goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz und die Urkunde des DRK-Blutspendediensts sowie ein Präsent.

Ein solch hohe Zahl an Blutspenden sei eine besondere Leistung, betonte Breuninger. Anerkennung für seine große Spendenbereitschaft zollte Uhlschmied auch Bettina Becker, stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Bettingen. Breuninger verband die Ehrung mit dem Dank an den DRK-Ortsverein, der sich vielfältig in Bettingen und als Helfer bei den Blutspendeaktionen in Dertingen engagiere.

Auf das Jahr zurückblickend erinnerte die Rednerin vor allem an vielen Baumaßnahmen. Der Ortschaftsrat hat sich zu vier öffentlichen und fünf nicht öffentlichen Sitzungen sowie einigen Vorortterminen getroffen. Die erfolgte Verkehrszählung im Ort und an den bekannten Verkehrsknotenpunkten außerorts ist Grundlage für ein Verkehrsgutachten vor allem hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Gewerbegebiets „Almosenberg“. Auch dort wurden einige bewegt. „Weitere Projekte sind in Planung“, erklärte Breuninger.

Ganz nach dem Wunsch der Bettinger ausgefallen sei die ablehnende Entscheidung des Gemeinderats hinsichtlich der geplanten Ansiedelung des „Mömax“-Markts am Dertinger Weg. Breuninger: „Ein alternatives Areal in westlicher Richtung wurde dem Investor angeboten. Bisher gibt es hierzu noch keine Entscheidung.“

Eröffnet werden soll im Januar der Anbau der neuen Kindertagesstätte. „Der Bedarf an Kitaplätzen wird noch steigen“, stellte die Ortsvorsteherin fest. Bereits für das nächste Kindergartenjahr sei die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe geplant.

Beliebt ist das Baugebiet „Wacholderbüschlein II“. Die 17 neu erschlossenen Bauplätze sind bereits alle veräußert. Aktuell laufen fünf in dem Bereich fünf Baumaßnahmen. Die weitere Entwicklung des Neubaugebiets wird derzeit von der Verwaltung vorbereitet.

Neuer Belag für Ortsdurchfahrt

Neue Straßenbeläge gab es für die Ortsdurchfahrt aus Richtung Urphar kommend zwischen der Aalbachbrücke, der L 2310 und dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bettingen und Lindelbach. „Damit ist wenigstens ein kleiner Teil, der bereits seit längerem angeforderten Straßensanierungen erledigt worden“, freute sich die Ortsvorsteherin.

Das Dauerproblem Lärmbelastung treibt die Bettinger noch immer um. Da die Ortschaft bei der Lärmschutzaktionsplanung der L 2310 gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie unberücksichtigt blieb, hatte der Ortschaftsrat bei der öffentlichen Auslegung der Planungen eine Stellungnahme abgegeben. In dieser heißt es unter anderem: „Der Lärm in und um Bettingen hat trotz Lärmschutzmaßnahmen beim Autobahnausbau doch erheblich zugenommen.“ Außerdem werde die Ortschaft durch das Verkehrsaufkommen zweier Landesstraßen und der Autobahn erheblich belastet. Es gebe eine stattliche Zahl belästigter Personen. Leider habe man bei der Nachkartierung die Lärmeinflüsse der A 3 nicht mehr berücksichtigt. Die Betroffenen würden aber alle Lärmquellen wahrnehmen. Es ließen sich bei der Betrachtung also keine Straßen ausblenden. Zusätzlicher Lärm komme durch Flugverkehr und Schifffahrt hinzu.

Weiter wurde darauf verwiesen, dass die Erweiterung des Neubaugebiets in Richtung der Autobahn erfolgt. Somit müsse mit einer stärkeren Belastung der neuen Anlieger gerechnet werden. In der Stellungnahme forderte der Ortschaftsrat Lärm-untersuchungen und das Treffen geeigneter Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung aller Lärmquellen.

Aus Reihen der Zuhörer wurde ergänzt, dass die A3 nicht nur durch Lärm, sondern auch durch weitere Emissionen die Einwohner belaste.

Wichtigste Punkte der Haushaltsmittelanforderungen für 2019 sind der Bau eines neuen Feuerwehrhauses sowie die Erweiterung des Spielplatzes am Main.

Ein deutliches Wachstum wurde bei der Einwohnerzahl der Ortschaft gemeldet. Waren es am 31. Dezember 2015 696 Einwohner, betrug die Zahl Ende 2016 schon 701 Bürger. Ende 2017 waren es 718 und zum 31. Oktober 2018 lebten 751 Menschen im Bettingen.

Abschließend dankte die Ortsvorsteherin allen, die mit ihrem Engagement die Dorfgemeinschaft bereichern oder sich um das Ortsbild kümmern. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018