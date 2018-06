Läufer aus dem Kreis ganz vorn vertreten

Anzeige

Beim Osterburkener Stadtlauf waren Läufer aus dem mittleren Main-Tauber-Kreis im Hauptlauf über zehn Kilometer qualitativ stark vertreten. In den verschiedenen Altersklassen mischten sie kräftig mit und dominierten mit fünf Siegen die Veranstaltung. In der AK 60 eroberte sich Rosi Menold (TSV Schwabhausen) den obersten Platz auf dem Siegerpodest. Bei den Männern gewannen die Läufer aus dem Main-Tauber-Kreis vier von fünf Altersklassen. Hinzu kamen weitere Podestplätze. In der AK M 30 fehlten Christian Gabriel (TSV Unterschüpf) sechs Sekunden zum Sieg. Auf den dritten Platz kam Alexander Bachmann (HSC Grünsfeld). In der Klasse M 40 lief Jürgen Sack (ETSV Lauda) souverän zum Sieg. In der AK M 50 drehte Hilmar Freundschig (Hochhausen) den Spieß um und verwies den Osterburkener Bürgermeister Jürgen Galm auf den zweiten Platz. Die Klasse M 60 entschied Bernd Ehrenfried (FC Eubigheim) mit klarem Vorsprung vor Wendelin Bopp (Wenkheim) für sich. Schließlich eroberte sich noch Paul Treu (TSV Tauberbischofsheim) den obersten Platz auf dem Siegerpodest in der Altersklasse M 70. Die nächste Laufveranstaltung ist am Samstag, 23. Juni, in Assamstadt.