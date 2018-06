Lagerfeuerklavier am Vormittag und eine Chopin-Virtuosin

Anzeige

„Ob freie Improvisation nach Zuruf, spontan eingebrachte Programmpunkte, mitgebrachte Titel, hier ist und bleibt jedes Konzert einzigartig“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Am Lagerfeuerklavier: Miltenberger, ein Musiker, umringt von zahlreichen Zuschauern.

Ganz viel Zeit

„Heute haben wir ganz viel Zeit“, sagt er entspannt lächelnd und lädt das Publikum ein, ihm Töne oder Stücke zuzurufen, die er spontan auf dem Klavier oder der Ukulele musikalisch improvisiert.

Christopher Miltenberger ist Professor für Schulpraktisches Klavierspiel an der Hochschule für Musik Mainz. Sein musikalisches Spektrum ist breit gefächert. Ob Klassik, freie Improvisation, Pop, Jazz oder orientalische Musik – die klangvolle Kunst ist gleichermaßen Liebe und Leidenschaft des deutsch-philippinischen Pianisten.

Über sich selbst sagt Miltenberger, dass er kein favorisiertes Genre hat, sondern dass er die Musik gerne als Ganzes sieht und diese auch so liebt. 2018 startete er am Aschaffenburger Hofgartenkabarett die Reihe „Lagerfeuerklavier und Plauderei“, mit der er auch nach Wertheim kommt. Ein Klavierkonzert, das keine kreativen Grenzen kennt und ein außergewöhnliches Erlebnis für jeden ist. Beginn ist um 11 Uhr.

Aufgewachsen in Warschau entwickelte Aleksandra Mikulska bereits in jungen Jahren ihre bis heute andauernde Liebe zu Frédéric Chopin, der ihre Biografie durchgehend begleitet. „Als Kind versuchte ich bei Fernsehübertragungen die Noten selbst aufzuschreiben, damit ich sie anschließend am Klavier spielen konnte, wenigstens für mich.“ Beim XV. Internationalen Frédéric-Chopin-Wettbewerb in Warschau wurde sie schließlich als beste polnische Teilnehmerin ausgezeichnet. Heute ist sie Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in Deutschland.

Junge Generation

Aleksandra Mikulska gehört zu den bedeutendsten Vertretern der jungen Generation von Ausnahmepianisten. Sensitivität, musikalische Ausdrucksfähigkeit und makellose, transparente Spieltechnik: Mikulska verkörpert in höchstem Maße diese einst von Frédéric Chopin geforderten Eigenschaften.

Wer bei ihrem Auftritt vor zwei Jahren im Wertheim Schlösschen dabei war, wird sich lebhaft an eine Sternstunde erinnern. Mikulska vereint die drei musikalischen Traditionen der Länder Polen, Deutschland und Italien zu einem einmaligen, persönlichen und unverwechselbaren Stil.

Ein Schwerpunkt ihres künstlerischen Wirkens liegt in der Verbreitung der Musik der großen Komponisten ihrer polnischen Heimat. Beginn des Konzerts auf der Burg ist um 18 Uhr. stv

