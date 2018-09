Laien für Physik und Technik begeistern

Als „Rei’g’schmeckter“ hat Achim Englert in Flensburg längst Fuß gefasst. Und in all den Jahren viel bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist Geschäftsführer des Science-Centers „Phänomenta“.

Wertheim/Flensburg. In kulinarischer Hinsicht habe der fränkische Sauerbraten gegenüber einem landestypischen Fischgericht die Nase weiterhin vorn, schmunzelt der 50-Jährige. Dennoch fühle er

...