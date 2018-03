„Land unter“ in den Gassen der Altstadt

Anzeige

Nach eher zurückhaltendem Beginn ging es gestern richtig rund auf dem Wertheimer Ostermarkt. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Besucher in Scharen.

Wertheim. Es kam tatsächlich so, wie man es sich kaum erhoffen konnte: Pünktlich zum Ostermarkt strahlte die Sonne vom weiß-blauen Himmel und die Temperaturen ließen mehr als nur einen Hauch von Frühling zu. So hieß es zumindest gestern wieder einmal „Land unter“ in der Wertheimer Innenstadt, im Mainvorland und auf dem Mainparkplatz.

Der „bunte Mix für die ganze Familie“, der vorab versprochen worden war, lockte vor allem am Sonntag die Besucher zu Tausenden an. Ein „Hot Spot“ war dabei erneut die Main-Tauber-Halle, wo das „Saatgutfestival“ nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr diesmal noch „eine Schippe drauflegte“. So voller Menschen sieht man das Halleninnere sonst eigentlich nur während der Michaelismesse – an einem guten Abend. Diesmal drängte man sich aber nicht ums Bier, sondern an den Ständen und Verkaufstischen, an denen mehr als 500 verschiedene Saaten von Kräutern und Gemüsen, sowie viele Jungpflanzen auf engstem Raum angeboten wurden.