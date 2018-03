Lang ersehnte Heizung wird in Halle eingebaut

Anzeige

Bei der neuen Heizung setze man auf regenerative Energien, so der Experte. Installiert wird eine Holzpelletheizung. Heizkessel und Pelletlager befinden sich in einem vorkonfektionierten Container, der an der Außenwand der Halle in Richtung Kindergarten angebaut wird. Von dort führen Leitungen in den alten Heizraum, wo die Pufferspeicher untergebracht werden.

Sonnenprinzip

Die Erwärmung der Halle erfolgt nach dem Sonnenprinzip über sechs Deckenstrahlplatten, die von der Pelletheizung versorgt werden. Aktuell sorgen zwei Lüftungseinheiten in der Decke für Warmluft und die Temperierung des Raums. Eine Wärmerückgewinnung gibt es nicht. Für die Belüftung sollen künftig zwei Dachventilatoren sorgen, wie sie auch in der Sporthalle 1 in Bestenheid zum Einsatz kommen.

„Beim Sportbetrieb reicht die Lüftung über die Fenster völlig aus“, so Melzer. Das Lüftungssystem komme nur bei größeren Veranstaltungen zum Einsatz. Die nachströmende Luft sei nicht temperiert. Die Steuerung der Lüftung erfolge manuell. Die gute Luftqualität, wie man sie bisher schon hat, bleibe erhalten, versprachen die Verantwortlichen.

Um die Durchspülung des gesamten Hallenraums mit Frischluft zu ermöglichen, wird stirnseitig auf zwei bis 2,50 Meter Höhe eine fest verschließbare Zustromöffnung geschaffen. Ortsvorsteher Eberhard Roth meinte, an Fasching oder beim Beat-Abend im Winter werde man die Lüftung wohl nicht brauchen. Da reichen offene Fenster. Die Zuluftanlage werde wohl vor allem im Sommer interessant.

Besonders wichtig für die Hallennutzer ist eine Temperaturregelung in der Halle. Bisher lassen sich nur Stufen einstellen, was aber keine ausreichende Steuerung ermöglicht. Gubernator erklärte, die Deckenstrahler werden durch einen Temperaturfühler angesteuert und temperaturgenau regelbar sein. Die Außen- bestimme die Vorlauftemperatur. Mittel Zeitschaltuhr sei die Temperatur in Halle vorab einstellbar.

Wohlfühltemperatur

Der Einsatz von Strahlungswärme habe einen großen Vorteil gegenüber der bisherigen Erwärmung der Luft. Die Wärme entstehe beim Auftreffen auf Flächen und Körper. So müsse für ein angenehmes Wärmegefühl nicht die ganze Raumluft auf Wohlfühltemperatur erwärmt werden. Das lasse die wahrgenommene Temperatur auch schneller ansteigen, weshalb man die Heizungsstrahler später einschalten könne.

„Bei einer Lufttemperatur von 15 Grad Celsius nehmen die Nutzer bereits 21 Grad Celsius wahr“, gab Gubernator ein Beispiel für den Effekt der Strahlungswärme, der auch beim Energiesparen helfe.

Auf Nachfrage wurde erklärt, die Wärmestrahler hängen wegen der Befestigung 18 Zentimeter von der neuen Decke nach unten. Letztere befindet sich aber insgesamt auf gleicher Höhe wie bisher. Das Gewicht der mit Wasser gefüllten Strahlungsplatten sei bei der Berechnung der Statik eine Herausforderung gewesen, so Melzer.

Im Rahmen der Deckenerneuerung wird auch eine zusätzliche Dämmung eingebracht. Roth verwies auf die Rauchmelder in der Zwischendecke. Um diese im Auslösefall kontrollieren zu können, sind Zugangsöffnungen auf beiden Seiten der Halle nötig, da der Vorhang auch den Bereich oberhalb der Halleninnendecke trennt. Ob für die Belieferung mit Pellets eine befestigte Zufahrt gebaut werden muss, werde noch geprüft, sagte Melzer. Für die Heizungsanlage werde ein Wartungsvertrag abgeschlossen.

Der Kindergarten wird über die Heizung der Halle mitversorgt. Damit die Betreuungseinrichtung während der Bauphase über Warmwasser verfügt, erhält sie zu Beginn der Maßnahme eine Luft-Wärme-Pumpe. Diese dient künftig dauerhaft im Sommer der Warmwasserversorgung. Im Winter liefert die Hallenheizung mit Wärme und Warmwasser. Die Warmwasserversorgung der Halle erfolgt ganzjährig durch die Pelletheizung und ihre Pufferspeicher. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018