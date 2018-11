Lange Betriebszugehörigkeit zeugt vom stimmigen Betriebsklima

bestenheid.Im Rahmen der Ehrung von langjährigen Mitarbeitern wurden Helmut Fecher und Doris Knörzer besonders geehrt, die seit 40 Jahren dem Unternehmen König & Meyer angehören. Bürgermeister Wolfgang Stein überreichte zu diesem Anlass den Jubilaren Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg und der großen Kreisstadt Wertheim, die jeweils hierdurch 40-jährige Zugehörigkeiten besonders würdigen.

Stein lobte dieses außergewöhnliche Jubiläum, das zeige, dass das Betriebsklima im Unternehmen stimme. „Solche Jubiläen belegen, dass es den Mitarbeitern Spaß mache, bei König & Meyer zu arbeiten, und die lange Betriebszugehörigkeit zeuge von Loyalität und Treue zu dem Unternehmen“, so der Bürgermeister. Neben den guten Rahmenbedingungen hob der Bürgermeister vor allem die Stabilität und Kontinuität von Familienunternehmen hervor und freute sich über die Verbundenheit von König & Meyer zu Wertheim. Seitens der Stadt würde kräftig in die Infrastruktur, in den Wohnungsbau und die Bildungsstätten investiert werden, um den Standort attraktiv zu halten, so Stein.

Geschäftsführerin Gabriela König und Geschäftsführer Heiko Wolz bedankten sich für die gute Mitarbeit, den unermüdlichen Einsatz und die Treue zum Unternehmen bei den Jubilaren. „Solche außergewöhnlichen Betriebszugehörigkeiten bilden die Philosophie und die Werte des Unternehmens ab und stehen für ein gutes Miteinander in unserer Firma“, so Gabriela König.

Mit 40 Berufsjahren haben die Jubilare die Entwicklung des Unternehmens sehr lange begleitet, durch den Arbeitseinsatz, das Engagement und die Kompetenz die Struktur des Unternehmens mitgestaltet und den Erfolg mitbestimmt. So seien sie auch Botschafter für das Unternehmen und können für die Firma aktiv werben. Sowohl Helmut Fecher als auch Doris Knörzer haben immer mit Fleiß, Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit ihre Arbeit ausgeführt. Neben dem fachlichen Können und der Erfahrung spielen dabei auch Kollegialität und faires Verhalten gegenüber den Kollegen eine wichtige Rolle, so Heiko Wolz.

Helmut Fecher trat am 9. Oktober 1978 in das Unternehmen ein, arbeitete zunächst in verschiedenen Vorfertigungsabteilungen, bevor er 1990 in das Zwischenlager kam, wo er 10 Jahre tätig war. Seit dem Jahr 2000 ist er Vorarbeiter in der Abteilung Montage - Fachbereich Spielständer. Er organisiert und gestaltet Arbeitsplätze, richtet diese her und kümmert sich um die fach- und termingerechte Montage der Endprodukte, sowie deren hohen Qualität.

Doris Knörzer trat am 1. April 1978 in das Unternehmen ein. In den ersten Jahren unterstützte sie das Betriebsbüro. Seit 1985 bis heute ist Frau Knörzer im Bereich Personalwesen tätig und kümmert sich um die administrativen Prozesse. Zudem begleitet sie die Organisation der verschiedenen Betriebsausflüge und sonstigen betrieblichen Veranstaltungen. „Als gute Seele des Unternehmens habe sie immer ein offenes Ohr für die Belange und Fragen der Mitarbeiter“, so Gabriela König.

„Sowohl Helmut Fecher als auch Doris Knörzer haben wertvolle Beiträge in Ihrer Funktion geliefert und haben ihre Arbeit stets mit viel Herzblut und Überzeugung ausgeführt“, lobte Heiko Wolz die beiden Jubilare. So freue man sich auf eine weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft. Mit viel Applaus drückten alle Gratulanten Ihre Wertschätzung für die Jubilare aus. km

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018