Lange Nacht der Livemusik erleben

Anzeige

Wer sicher gehen will, am Abend ein Armbändchen zu bekommen, erwirbt ermäßigt ein Ticket im Vorverkauf. Die gibt es bis 13. April in den teilnehmenden Lokalen, in allen Filialen der Sparkasse Tauberfranken sowie in den Rewe-Märkten auf dem Reinhardshof und in Kreuzwertheim.

Für diejenigen, die sich kurzfristig entschließen, werden ab 19 Uhr in jedem Lokal Karten an der Abendkasse bereitgehalten. Tickets können auch online unter https://bit.ly/2q5AhJH direkt nach Hause oder an eine zentrale Abendkasse zur Abholung am Abend bestellt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind in den Lokalen Rucksäcke und Taschen (größer als DIN A4) sowie im Bereich Marktplatz Areosole (wie Haarspray und Deo) nicht zugelassen. Wenn die einen feiern, kann es andere stören. Anwohnern steht der Lärmschutzbeauftragte unter Telefon 01 79 / 6 77 78 89 zur Verfügung. Er sorgt bei eventuellen Lärmbelästigungen schnell und unbürokratisch für Abhilfe. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018