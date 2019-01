Lange Reise endete auf dem Autohof

Bettingen.Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend die Polizei verständigen lassen, da er während seiner Ruhezeit am Autohof an der A3 in Bettingen Bewegungen auf dem Anhänger seines Aufliegers bemerkt hatte. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass sich ein 22-Jähriger zwischen der Ladung versteckte. Der Mann ist afghanischer Staatsangehöriger und war nach eigenen Angaben über Pakistan, den Iran, die Türkei, Bulgarien, Griechenland und den weiteren Balkan nach Deutschland gekommen. In dem Auflieger habe er sich inzwischen schon seit drei Tagen aufgehalten. Nachdem er freiwillig eine Nacht in Gewahrsam der Polizei verbracht hatte, begleiteten Polizeibeamte den 22-Jährigen zum Ausländeramt. pol

