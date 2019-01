Langfristige Bestandssicherung ist Ziel

Erstmals hat der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Wolfgang Reinhart, die Polizeihochschule am Reinhardshof „im laufenden Betrieb“ besucht. Sein Ziel ist die Bestandssicherung.

Reinhardshof. Für Professor Dr. Wolfgang Reinhart steht fest: „Wer ‚A’ sagt, muss auch ‚B’ sagen.“ Fehler der jüngeren Vergangenheit dürften nicht wiederholt werden. Und ein Fehler – darin war sich der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag mit Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein einig, der ihn bei dem Besuch am späten Donnerstagnachmittag begleitete – war die Schließung der Einrichtung 2015.

Ideale Voraussetzungen

Seit Mitte 2018 ist sie nun als „Hochschule für Polizei – Institutsbereich Ausbildung Wertheim“ wieder in Betrieb. Allerdings vorerst nur als Interimsstandort für die Dauer von fünf Jahren. „Mein Ziel ist es, die langfristige Standortsicherung herbeizuführen“, betonte Reinhart. Das Land benötige die Ausbildungskapazitäten, die Liegenschaft biete ideale Voraussetzungen. In Rekordzeit sei sie für die neue Aufgabe ertüchtigt worden. „Wertheim hat als erster neuer Standort für die Polizeiausbildung funktioniert.“ Das habe ihm erst kürzlich auch Innenminister Strobl bestätigt, so der Politiker.

Dass die Stadt die Wiederinbetriebnahme von Anfang an unterstützt habe, unterstrich Bürgermeister Wolfgang Stein. Er nannte als ein Beispiel, dass innerhalb von zwei Tagen das Außengelände der Reinhardshofschule zur Verfügung gestellt wurde, damit die jungen Polizeianwärter darauf Sport treiben können. Denn an Möglichkeiten dafür fehlt es am Reinhardshof noch.

Eine Entscheidung der Landesregierung über die Instandsetzung und Sanierung der bei einem Brandanschlag im September 2015 schwer beschädigten Sporthalle steht nach wie vor aus. Die notwendigen Unterlagen dafür liegen inzwischen in den Ministerien in Stuttgart vor, informierten der Leiter des Amts für Vermögen und Bau Heilbronn, Michael Greiner und Mitarbeiter Gottfried Brandhofer. Auch wenn die Kosten mit voraussichtlich 3,5 Millionen Euro höher liegen als ursprünglich veranschlagt, „nach unserer Auffassung rechnet sich das, ist das wirtschaftlich“, erklärte Greiner. Für Reinhart ist klar, „wenn irgendwelche Idioten als Brandstifter der Halle schweren Schaden zugefügt haben, darf das nicht zulasten der Polizeihochschule und der Region gehen“.

Raumschießanlage

Inzwischen beauftragt ist die für die Ausbildung benötigte Raumschießanlage. Damit nähern sich die Investitionen in die Einrichtung „steil der Zehn-Millionen-Euro-Marke“. Und das noch ohne die Sporthalle. Schon alleine diese Summe rechtfertigt nach Auffassung des Fraktionsvorsitzenden den Erhalt der Einrichtung über die fünf Jahre hinaus. Dazu komme, wie schon bei der ursprünglichen Polizeiakademie, unter anderem der strukturpolitische Gedanke. Handele es sich doch um die einzige Einrichtung dieser Art im Norden des Landes. „Alle anderen liegen im Süden.“

