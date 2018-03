Langjährige Mitglieder geehrt

Anzeige

Mondfeld.Als recht positiv bewerte der Vorsitzende Roland Pelser Entwicklung der Mitgliederzahlen bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Mondfeld im Gasthaus Weißes Rössel. Aktuell zählt man 92 Mitglieder.

Der Vorsitzende Roland Pelser freute sich in seinem Rückblick vor allem, dass nach langer Vakanz mit Hans Spachmann ein neuer Schriftführer gefunden wurde. Als Ausblick für 2019 wies er uf das 70-jährige Jubiläum des Ortsverbands hin.

In einem Grußwort ging der Vorsitzende des Kreisverbands Kurt Weiland sowohl auf die aktuelle Verbandspolitik als auch das 70-jährige Bestehen des VdK-Kreisverbands ein, das am 17. September in Königshofen gefeiert wird. Außerdem thematisierte Weiland das neue Aktionsfeld des Sozialverbands, nämlich die Wohnbau- und Patientenberatung. Kassiererin Monika Krukenfelner berichtete ein positives Ergebnis. Die beiden Kassenprüfer wurden von der Versammlung für eine weitere Amtszeit gewählt.