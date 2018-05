Langweilig wird es so schnell nicht

Anzeige

Helmut Arnold erwarb sich großes Renommee in Beruf und Ehrenamt. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag.

Wertheim. Seit fast acht Jahren ist Helmut Arnold nun schon im Ruhestand. Aber langweilig, so der langjährige Leiter der Wertheimer Filiale der damaligen Dresdner Bank, ist ihm in dieser Zeit noch zu keiner Minute gewesen. Und das obwohl er, wie seine Frau Gerlinde schmunzelnd erzählt, keine Hobbys hat. Aber in seinem Engagement hat er nie nachgelassen und deshalb kann und will er sich über einen Mangel an Arbeit auch nicht beklagen.

Der Jubilar ist ein waschechter Wertheimer, auch wenn er am 26. Mai 1948, den damaligen Zeitläufen geschuldet, das Licht der Welt in Würzburg erblickte. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er an Main und Tauber. Noch immer wohnt er zusammen mit seiner Frau in dem Haus am Marktplatz, das einst die legendären „Arnold Lichtspiele“ beherbergte und im kommenden Jahr selbst den 100. Geburtstag feiern kann. Nach der Mittleren Reife absolvierte Arnold eine Ausbildung bei einem Geldinstitut, war beruflich kurz in Frankfurt, ebenso kurz bei der Bundeswehr, und schließlich Zweigstellenleiter der Badischen Bank in Bestenheid.