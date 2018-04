Larissa Rexroth soll Förderverein in die Zukunft führen

Anzeige

Skatercontest im Juli

Der Skaterpark, der trotz seines 20. Geburtstag gut in Schuss ist, wird eifrig von der Skater Szene genutzt. Dank der Renovierung 2015 durch die Stadt Wertheim zusammen mit den jungen Leuten und einer für das Jahr 2018 geplante Neuerrichtung einer Bankspine mit Rail und Roof Ledge bleibt die Anlage für ihre Nutzer attraktiv. Der Skatercontest am Samstag, 14. Juli, solle zudem ein Fest für Jung und Alt und die ganze Familie werden, hieß es bei der Versammlung. Zu dem sportlichen Wettbewerb seien, anlässlich des Jubiläums, vielfältige Attraktionen geplant. Der Höhepunkt und Abschluss ist der Auftritt der Gruppe Caldera, die eine heiße Feuershow präsentieren wird.

2017 wurden insgesamt 17 Zuschussanträge mit einer Gesamtfördersumme von knapp 17 000 Euro beim Landesjugendplan Baden-Württemberg beantragt, so die Vorsitzende. Gefördert wurden besonders das Ferienprogramm „FidS für Kids – Ferien in deiner Stadt“, Tanzprojekte im Tanzraum des Jugendhauses, Boxen, der Dance Day sowie der Familienspieltag im Kulturhaus mit 700 Besuchern. In Zusammenarbeit mit Wertheimer Schulen wurde eine Fahrt in die Bavaria Filmstudios organisiert. Im Rahmen des Projekts Integranz, das sich die Aufgabe gestellt hat, Integration und Toleranz in Wertheim für Jung und Alt erlebbar zu gestalten, gab es über das Jahr verteilt verschiedene Aktionen. Hierzu zählen Veranstaltungen wie Feuer und Zauber auf der Burg und das internationale Kinderfest.

Kassierer Markus Landeck verlas den Finanzbericht. Der Förderverein steht auf soliden Beinen und ist in der Lage, die Jugendhäuser und auch Projekte von jungen Leuten schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Vorstandsteam

Bei der Neuwahl bestätigten die Mitglieder einstimmig folgende Vorstandsmitglieder: Den stellvertretenden Vorsitzenden Wladimir Bauer, der den AK Rollsport repräsentiert, Markus Landeck Kassierer und Janina Hügel als Schriftführerin. Als Beisitzer fungieren Peter Götz, Jurek Eberhard und die Revisoren Hans Müller und Rene Rückert. Abgelöst wurde die Vorsitzende Edeltrud Reuer, die seit zehn Jahren den Vorstand innehatte, von Larissa Rexroth, die den Förderverein weiter in die Zukunft führen wird. Reuer wird als Beisitzer weiterhin den Förderverein tatkräftig unterstützen.

Für das Soundcafé im Haus der Jugend und Vereine berichteten der Leiter des Hauses, Markus Landeck und seine Kollegin Larissa Rexroth. 2017 besuchten 15 369 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 24 Jahren die Einrichtung. Der Tanzraum wird wöchentlich von rund 135 Personen genutzt. Den festen Kern der Besucher bilden rund 45 Jugendliche aus der Kernstadt. Die Kurs- und Workshopangebote wie auch die Ferienbetreuung nutzen Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet.

Die Arbeitsschwerpunkte der Jugendsozialarbeiter sind neben der Betreuung und Gestaltung des offenen Treffs auch die Kooperation mit den Schulen in Form von Projekten und AGs, als auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Institutionen (wie Wertheimer Dance Day und Familienspieltag). Weiterhin wird die Babysitterbörse betreut. Seit Oktober 2017 ergänzt der KidsDay montags das Wochenprogramm des Jugendhauses. Bereits seit zwei Jahren findet mittwochs der Mädchentag statt.

Erwähnt wurde das FidS Ferienprogramm (Ferien in deiner Stadt) und der Aufbau der Ferienbetreuung. Am Ferienangebot nahmen 2017 insgesamt 933 Kinder teil. Die Koordinierung und Umsetzung von „FidS“ erfolge durch eine Erzieherin. In das Programm eingebunden sind ebenso die Mitarbeiter des Jugendhauses sowie weitere Betreuungspersonen.

Über den Jugendtreff 114 auf dem Reinhardshof berichtete Jugendsozialarbeiter Dirk Barthel. Die Besucherzahlen lagen im vergangenen Jahr bei zirka 11 160 jungen Menschen, respektive bis zu 60 Personen am Tag. Der Mädchenanteil liegt derzeit bei über 35 Prozent. Die Besucher kommen größtenteils aus den benachbarten Stadtteilen.

Angebotsschwerpunkte sind der offene Treff, Umgang mit Computer und Internet, Kooperation mit Schulen und anderen Institutionen sowie hauswirtschaftliche, kreative und handwerkliche Angebote. Der Jugendtreff fungiere zudem als Koordinierungs- und Vermittlungsstelle der Taschengeldbörse, heißt es abschließend im Bericht.

