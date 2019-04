Lastwagen rammt erneut Lampe

Wertheim.Zum wiederholten Mal wurde die Lampe an der Ecke Tauberbrücke/Volksbank von einem Lastwagen beschädigt. Jetzt musste sie demontiert werden.

Trotz Verbots biegen Lastwagen von der Rechten Tauberstraße kommend nach rechts auf die Tauberbrücke ab. „Die Lkw-Fahrer folgen oft einfach den Anweisungen ihres Navigationsgeräts“, sagt Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamtes. Wenn die Lkw-Fahrer feststellten, dass sie eigentlich geradeaus weiterfahren und in möglicherweise weiter Entfernung aufwendig wenden müssten, nähmen sie das Risiko in Kauf und bögen doch auf die Brücke ab, so Mohr. Bei Zugmaschinen mit Anhängern bürge das ein gewisses Risiko.

Am Mittwoch war es dann wieder soweit. Ein Lkw bog um die Ecke, der Anhänger touchierte die schicke Laterne. Schief stand diese anschließend da und war dermaßen beschädigt, dass sie am Donnerstag abmontiert werden musste.

Immerhin hielt der Lkw-Fahrer nach dem Unfall an. Der Verursacher ist somit bekannt, und die Stadt bleibt nicht auf den Kosten für die Reparatur sitzen.

In den sozialen Medien wurde der Lampenunfall intensiv thematisiert. Thomas Wettengel, der Vorsitzende des Altstadtbeirates, veröffentlichte auf Facebook ein Bild der schiefen Lampe. Die folgenden Beiträge zu dem Bild enthielten unter dem Motto „Pfusch am Bau“ nicht wenig Häme über die Planer der neuen Tauberbrücke.

Es sei ein Fehler gewesen, die Lampen so nahe an der Fahrbahn zu positionieren, heißt es. Dies zu ändern, ist jetzt ein schwieriges Unterfangen. Auf Nachfrage sagte Achim Hörner vom Tiefbauamt, dass die Positionen der Lampen quasi unverrückbar seien. Die Leitungen für die Stromversorgung befänden sich im Betonfundament. Man könne das nicht ohne großen Aufwand ändern.

Kritik an den Laternen kommt unterdessen auch von Peter Merkert, seines Zeichens ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Nachbargemeinde Kreuzwertheim. Er habe bei einem Vor-Ort-Termin darauf hingewiesen, so Merkert gegenüber den Fränkischen Nachrichten, dass die Lampen für Sehbehinderte gefährlich seien.

Diese nutzen mit ihrem Blindenstock Kanten zur Orientierung, in diesem Fall den Bordstein. Sehbehinderte liefen deshalb derzeit Gefahr, bei jeder Gelegenheit an eine der Laternen zu stoßen.

Von etlichen Autofahrern war zudem beklagt worden, dass man die Ampelsignale an der Volksbank wegen der Lampe nicht gut einsehen könne, wenn man auf der Tauberbrücke wartet.

Volker Mohr will das nicht gelten lassen: Eine Verkehrsschau habe gezeigt, dass es keine Sichtbehinderung durch die Lampe gebe.

Auf Facebook hofft jetzt mancher auf den neuen Oberbürgermeister: „Vielleicht wird unter Markus was gemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, schreibt Peter Merkert. wei

