Laternen erleuchteten die Straßen

Waldenhausen.Überall in der Region fanden am Wochenende Martinsumzüge statt. In Waldenhausen freute man sich in diesem Jahr über eine Besonderheit, denn eine so große Zahl an kleinen und erwachsenen Laternenträger hatte es dort schon lange nicht mehr gegeben.

Nach über zehn Jahren haben die städtische Kindertagesstätte und der Schulkindergarten am Sonntag wieder einen gemeinsamen Laternenzug veranstaltet.

Bereits in der Zeit vor St. Martin waren Kinder, Eltern und Erzieherinnen fleißig. In der Kindertagesstätte wurden Sternenlaternen passend zum Liedtext „Hell wie Mond und Sterne leuchte die Laternen“ gebastelt. Die Kinder des Schulkindergartens schufen Drachenlaternen. Außerdem übte man Lieder und lief den Umzugsweg bei Tageslicht mit den Kindern ab.

Der Martinsumzug startete dann in der evangelischen Petruskirche Waldenhausen. Die Leiterin der Kita, Bettina Yiangoullas, berichtete zu Beginn über die Vorbereitungen und dankte dem Elternbeirat der Einrichtung für die Organisation des Zusammenseins mit Verpflegung nach dem Umzug.

„Die Kirche ist heute so voll, wie sonst nur an Weihnachten“, freute sie sich. Die Leiterin des Schulkindergartens, Andrea Thoma, dankte dem Team und den Eltern des Regelkindergartens für die gemeinsame Aktion. „Es ist wunderbar, dass es nach so vielen Jahren klappt, den gemeinsamen St. Martinsumzug wieder aufleben zu lassen.“ Es könne kaum ein größeres Geschenk geben, sagte sie. Zum St. Martinslied führten zwei Vorschüler die Martins-Legende auf. Ein Kind kam aus der Kita, das andere aus dem Schulkindergarten. Für die musikalische Begleitung der Lieder in Kirche und beim Umzug sorgte je eine Kraft aus beiden Einrichtungen. So ließen Olivia Keller von der städtischen Kita und Ann-Kathrin Latzko vom Schulkindergarten ihre Instrumente erklingen. Bevor es nach draußen ging, zogen die 23 Kinder aus beiden Einrichtungen um den Altar. Anschließend erleuchtete der Nachwuchs zusammen mit Geschwistern, Eltern und Großeltern das Dorf. Der Zug führte über die Kirchäckerstraße zum Dorfplatz, weiter durch den Altort zum Talweg und dann zur Kita. An verschiedenen Stationen hielt man an, um Martinslieder zu singen. Am Feuer und bei warmen Speisen und Getränken ließ man den Zug ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018