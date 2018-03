Lauda will Titel perfekt machen

Anzeige

Mit fünf Partien startet die Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen am Wochenende in die drittletzte Runde der laufenden Saison. Am Samstag ist die Titelentscheidung möglich. Dabei reist der klar führende ETSV Lauda zum Schlusslicht Spvgg. Hainstadt II.

SV Niklashausen III – TSV Neunstetten. (Freitag, 20 Uhr). Beide Teams benötigen zum Ligaerhalt noch Zähler, so dass in dieser Partie ein harter Kampf ansteht. Der SV hat 11:15 Punkte, während der Gast 12:16 Zähler aufweist. Ob der Heimvorteil für die Taubertäler für einen Zweierpack ausreicht, ist mehr als fraglich.

SG Höpfingen/Walldürn – FC Dörlesberg. (Freitag, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (19:11) unterlag nach gutem Spiel nur knapp in Lauda, während der Gast (13:15) im Heimspiel gegen den FC Külsheim II chancenlos war. So ist dieses Spiel eine gute Gelegenheit für die SG, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.