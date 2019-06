Laufen und Natur genießen

Nachdem der erste Lauf der Laufgemeinschaft Tauberfranken am Pfingstwochenende in Elpersheim stattgefunden hat, geht es nun am Samstag, 29. Juni, in Assamstadt weiter. Wieder werden viele Laufsportler aus nah und fern erwartet, die die abwechslungsreiche Route durch die idyllische Natur beim Lauf genießen können.

Neben dem 10-Kilometer-Hauptlauf gibt es auch wieder einen Hobbylauf mit halber Strecke sowie die Walkingrunde mit ebenfalls fünf Kilometern Länge (Start jeweils um 16.30 Uhr).

Die Schüler und Jugendlichen gehen um 14.30 Uhr auf eine zwei Kilometer lange Strecke und um 15 Uhr sind die Bambinis an der Reihe. Sie absolvieren eine Runde im Waldstadion absolvieren.

Der 5x2-Kilometer-Teamlauf startet um 15.15 Uhr und kann von mindestens drei und maximal fünf Läufern gelaufen werden. Wie immer sind Nachmeldungen bis 1 Stunde vor Start gegen eine Nachmeldegebühr Euro möglich.

Idyllische Natur

Auch wenn der Streckenverlauf durch mehrere Anstiege teilweise anspruchsvoll ist, überzeugt die abwechslungsreiche Route durch die idyllische Natur. Was zählt ist letzten Endes das Erlebnis, nicht das Ergebnis. Die Laufgemeinschaft Tauberfranken hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen in der Region zu mehr sportlicher Aktivität zu motivieren.

Die Siegerehrung findet um circa 18.15 Uhr im Festzelt statt. Ein Moderatorenduo, bestehend aus der erfolgreiche Triathletin Heidi Sessner und Rolf Rupp, wird durch das Programm führen. Duschmöglichkeiten gibt es im Sportheim. An der Strecke gibt es Erfrischungsstationen für die Läufer. Weitere Infos und die Online-Anmeldung gibt es unter „www.tsv-assamstadt.de“.

Anmeldungen sind jederzeit auch schriftlich an den TSV Assamstadt, oder oder per E-Mail an „la@tsv-assamstadt.de“ sowie über „www.racesolution.de“ möglich

Der 17. Assamstadt Volkslauf ist der zweite von insgesamt 5 Veranstaltungen der Laufgemeinschaft Tauberfranken und ist als einer der Höhepunkte in den „Tagen der Jugend“ beim TSV Assamtadt fest verankert.

Die weiteren Laufveranstaltungen sind am 20. Juli der Hakro-Stadtlauf in Schrozberg, am 24. August der Umpfertallauf in Unterschüpf und zum Abschluss der Serie am 21. September der Niederstetter Herbstlauf.

