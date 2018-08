Laurenzi-Bähnle pendelt kostenlos

Anzeige

Marktheidenfeld.An den beiden verkaufsoffenen Sonntagen während der Laurenzi-Messe in Marktheidenfled ist wieder das Laurenzi-Bähnle unterwegs. An den Sonntagen, 12. und 19. August, pendelt die kleine Bahn zwischen der Innenstadt und dem Festplatz Martinswiese während der Öffnungszeiten der Geschäfte von 13 bis 18 Uhr im Halbstundentakt.

Haltestellen

Haltestellen sind nach Angaben der Verantwortlichen in der Georg-Mayr-Straße am Eingang zum Festplatz, an der Ecke Petzoltstraße/Obertorstraße, am Alten Rathaus, in der Bronnbacher Straße, in der Mitteltorstraße, am Marktplatz, an der Ecke Fahrgasse/Mainkai, am Mainspielplatz, an der Ecke Lohgraben/Würzburger Straße sowie am Busbahnhof. Die Haltestellen sind entsprechend ausgewiesen. Abfahrt am Festplatz ist jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Die Mitfahrt ist für alle Interessierten kostenlos.