Leben auf der Burg beleuchten

Bronnbach.Der zweite Vortrag im Archivverbund Main-Tauber in Kooperation mit dem Historischen Verein Wertheim und der Volkshochschule Wertheim findet am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Archivverbunds statt.

Burgen sind multifunktionale Bauwerke und Lebensraum für Menschen sehr unterschiedlichen Standes. Wer lebte auf einer mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Burg, und wie sah dort das Alltagsleben aus? Wovon haben die Menschen gelebt, was haben sie gearbeitet, wie haben sie gefeiert, wo haben sie gewohnt, was haben sie gegessen und getrunken? Die zeitgenössischen literarischen und bildlichen Zeugnisse geben nur bedingt Auskunft. Sie schildern das Burgenleben in wunschbildhafter Überhöhung oder satirischer Überspitzung.

Alles andere als romantisch

Auch das heute vorherrschende romantische Burgenbild und die beliebten Mittelalterspiele haben wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Realistische Auskunft geben die erst seit wenigen Jahren von der Forschung beachteten Rechnungsbücher: Einnahmen- und Ausgabenbücher der Burgherrschaft über Geld und Naturalien.