Leben entdecken, feiern und spüren

Marktheidenfeld.„Das Leben entdecken, feiern, spüren“ lautet das Thema bei der Nacht der offenen Kirchen in Marktheidenfeld. Sieben Kirchen öffnen am Freitag, 12. Oktober, für alle interessierten Bürger zwischen 16 und 22 Uhr für jeweils eine Stunde ihre Türen.

„Es geht darum, was wir im täglichen Leben machen, erleben und womit wir unseren Lebensalltag füllen“, erklärt Pfarrer Hermann Becker zu den ökumenischen Veranstaltungen in sieben Marktheidenfelder Kirchen, die auch als Beitrag zum 70. Geburtstag der Stadterhebung Marktheidenfelds zu verstehen sind. „Wir freuen uns und wir weinen, wir klagen und bitten, wir singen und tanzen. Diese Lebensvollzüge haben wir am 12. Oktober auf sieben Kirchen verteilt“, erläutert Pfarrer Hermann Becker von der katholischen Pfarrgemeinde Marktheidenfeld.

„Suchen und Finden“ heißt die Station in der Friedenskirche. „Unser Leben lang sind wir unterwegs auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit“, betont Margarete Allolio, Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Marktheidenfeld und ergänzt: „Unsere Texte und unsere Musik werden auf dieses Thema genauer eingehen.“

Bei fast allen Stationen, die bei der Nacht der offenen Kirchen mitmachen, wird es Andachten und musikalische Beiträge geben. Jede Station bietet ein eigenes Programm, so dass Interessierte auch nur bei einer einzelnen Kirche dabei sein können. Ein kostenloser Bus-Shuttle wird ab 15.45 Uhr eingesetzt.

Die teilnehmenden Kirchen im Überblick 16 0 Uhr Kreuzbergkapelle zum Thema „Loben und Danken“, 17 Uhr Kapelle im Klinikum Main-Spessart zum Thema „Klagen und Bitten“, 18 Uhr Johanneskapelle im Haus Lehmgruben zum Thema „Warten und Hoffen“, 19 Uhr St. Josefs-Kirche zum Thema „Singen und Tanzen“, 20 Uhr Krypta der St. Josefs-Kirche zum Thema „Abhängen und Abtauchen“, 21 Uhr Friedenskirche zum Thema „Suchen und Finden“, 22 Uhr St. Laurentius-Kirche zum Thema „Teilen und Feiern“.

Zur Nacht der Kirchen wird am 12. Oktober in Marktheidenfeld ein kostenloser Shuttle-Service angeboten. Die Abfahrtzeiten des kostenlosen Bus-Shuttles: 15.45 Uhr Busbahnhof Adenauerplatz, 16.45 Uhr Kreuzbergkapelle, 17.45 Uhr Kapelle im Klinikum Main-Spessart, 18.45 Uhr Johanneskapelle im Haus Lehmgruben, 20.45 Uhr St. Josefs-Kirche, 21.45 Uhr Friedenskirche. Der Bus fährt zum jeweils nächsten Veranstaltungsort in Marktheidenfeld.

