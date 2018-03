Lebendiger Austausch der Kulturen durch authentische Führungen

Anzeige

Wertheim.„Das Haus der Russlanddeutschen“ heißt ein neues und bemerkenswertes Ausstellungsprojekt. Es wird vom 3. bis 11. März in der Michaelskirche im Stadtteil Reinhardshof zu erleben sein. Das Besondere daran: Betroffene selbst, also russlanddeutsche Frauen und Männer, führen durch die Ausstellung, die dem Aufbau einer typisch russlanddeutschen Wohnung entspricht. So erhalten die Besucher einen unmittelbaren Einblick in Geschichte, Kultur und Alltag der Russlanddeutschen. Zusätzlich gibt es ein Begleitprogramm mit Theater, Film und Vortrag.

Initiatorin und Projektleiterin des „Hauses der Russlanddeutschen“ ist Elvira Leskowitsch, die Beauftragte für Flucht und Migration im Evangelischen Kirchenbezirk Wertheim. Sie beschreibt die Intention des Ausstellungsprojekts so: „Seit mehr als 25 Jahren kehren Deutsche aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion in das Land ihrer Vorfahren zurück. Auch in Wertheim und Umgebung haben sich viele Familien angesiedelt.

Mit der Rückkehr bringen sie auch ihre Kultur, ihre Sprachen, ihre Leidenschaften und ihre Geschichte mit. Immer noch müssen sie sich Fragen stellen lassen, wie ,Seid ihr jetzt Russen oder Deutsche?’ oder ,Ihr sprecht doch russisch, warum seid ihr dann Deutsche?’ Mit dem Projekt „Das Haus der Russlanddeutschen“ wollen wir solche und ähnliche Fragen aufgreifen und beantworten.“