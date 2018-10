Leckeren Apfelsaft gepresst

Wertheim.Eine Gruppe des Kinderhauses Reinhardshof hat in Nassig bei der Apfelernte geholfen. Die gesammelten Früchte wurden anschließend zu Saft verarbeitet. Der Ausflug war der Abschluss eines Projekts in der kommunalen Einrichtung rund um das Thema Apfel. Gemeinsam mit den beiden Helfern Achim und Johannes lasen die Kinder heruntergefallene Äpfel auf. Fasziniert beobachteten sie, wie der Traktor hantierte und der Schüttler alle restlichen Früchte vom Baum holte. Nach einer Frühstückspause in der Brennerei W47 wurde dort anschließend das Obst gewaschen und zerkleinert. Direkt aus der Apfelsaftpresse probierten die Kinder das Ergebnis. Der Saft schmeckte so gut, dass die Mädchen und Jungen einen vollen Kanister für das Kinderhaus mitnahmen. Aber zuvor sangen die Kinder zum Abschied den zwei Helfern ihr Apfellied vor. Bild: Kinderhaus Reinhardshof

