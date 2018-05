Leckeres aus dem Land der Gourmets

Anzeige

Wertheim.Der Französische Markt kommt nach Wertheim auf den Mainplatz. Die original französischen Markthändler bieten vom Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. Mai, kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an.

Der Markt hat von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Markthändler reisen direkt aus Frankreich an. Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten sie französisches Flair und wecken bei vielen so manche Urlaubserinnerung. Im Angebot haben die Händler etwa ofenfrische Flammkuchen, eine große Vielfalt an Käse- und Wurst-Spezialitäten, wie luftgetrockneter Schinken und Eselsalami, Champagner, Crémant und Wein, Pasteten, Terrinen und Brot, provençalische Seifen, Oliven, Croissants sowie provençalischen Nougat. stv