Lego-Robotern das Fahren beigebracht

Nach kurzen Einführungen lösten die Kinder in Dreiergruppen Programmieraufgaben. So galt es unter anderem, den Roboter eine festgelegte Strecke mit Geraden und Kurven fahren zu lassen. Dazu musste erst gemessen, dann überlegt und schließlich programmiert werden. Nach mehreren Anläufen der motivierten jungen Forscher gelang allen ein perfekter Durchlauf.

Am Nachmittag wurde zudem die Funktionsweise von Sensoren und die Programmierung von Reaktionen des Roboters auf deren Ergebnisse geübt und in einem Parcours getestet. Neben dem Erlernen der Programmiergrundlagen wurde das logische Denken und die Problemlösefähigkeit sowie die Team- und Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer gefördert.

Am Ende des langen Tages konnten die Kinder kaum glauben, dass dieser doch so schnell vorbei war, so vertieft waren sie in ihre Arbeit. Alle Teilnehmer wünschten sich einen Fortsetzungskurs. fk

Dienstag, 10.04.2018