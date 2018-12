Lehrer schlagen Schüler - in zwei Sätzen

Wertheim.Zum wiederholten Male fand kürzlich ein schulübergreifendes Volleyball-Turnier in der Halle des Berufsschulzentrums in Bestenheid statt. Am Ende war die Lehrermannschaft des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums erfolgreich.

Organisiert wurde das Turnier dieses Mal in Kooperation von Mirco Göbel vom Berufsschulzentrum Bestenheid und Michael Paul vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim.

...