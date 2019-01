Wertheim.Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet am Montag, 28. Januar, von 8.30 bis 16.30 Uhr in der DRK-Rettungswache für alle Interessenten einen achtstündigen Lehrgang in erster Hilfe. Für Betriebshelfer entstehen nach Angaben der Verantwortlichen keine Kosten (Abrechnung über die Berufsgenossenschaft).

Für Ersthelfer geeignet

Dieser Lehrgang ist besonders geeignet für Ersthelfer in Betrieben, Schulen und Kindergärten, die damit die vorgeschriebene Fortbildung erfüllen. Inhalt des Lehrgangs sind die Erörterung der Hilfsbereitschaft zum Helfen, allgemeine Maßnahmen der Hilfe, der Ablauf der Hilfeleistung, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und Kreislaufstillstand, verschiedene Fallsituationen und Rollenspiele. Diese orientieren sich an möglichen Notsituationen, wie sie die Kursteilnehmer erleben könnten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019