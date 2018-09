Lehrgang über Pflanzenschutz

Bad Mergentheim.Landwirte, Winzer, Gärtner und Dienstleister, die gewerblich Pflanzenschutzmittel anwenden, in den Verkehr bringen oder dazu beraten, müssen „sachkundig“ sein und über einen entsprechenden Ausweis verfügen. Als „sachkundig“ im Pflanzenschutz gelten diese Berufsgruppen, wenn sie über eine entsprechende, abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Pflanzenschutzmittelanwender ohne entsprechenden Berufsabschluss können den Sachkundenachweis durch Prüfung bei den Landwirtschaftsämtern erwerben.

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreises führt in diesem Herbst wieder eine solche Sachkundeprüfung durch und bietet zur Vorbereitung in der Zeit von 30. Oktober bis 30. November einen Lehrgang an. Dieser Vorbereitungslehrgang findet im Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, statt.

Er erstreckt sich über fünf Abende und eine Ganztagesveranstaltung. Eine Gebühr wird erhoben.

Anmeldungen werden unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an hartmut.lindner@main-tauber-kreis.de entgegen genommen. Weitere Informationen sind unter Telefon 07931/4827-6321 erhältlich. Anmeldeschluss ist am Freitag, 19. Oktober.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018