Leistung der FCE-Frauen lässt hoffen

Anzeige

Die Fußballerinnen des FC Eichel mussten am Sonntag die erwartete Niederlage bei der TSG Wilhelmsfeld quittieren, zeigten auf dem Kunstrasenplatz des Tabellendritten der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald aber eine starke Leistung, die für die nächsten Spiele hoffen lässt. „Wir waren in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe und hatten sogar die große Chance zum Führungstreffer“, informierte FCE-Trainerin Wally Pfenning und nannte die Möglichkeit von Wiktoria Janisz, deren Schuss in der 36. Minute knapp am langen Pfosten des TSG-Gehäuses vorbeistrich. „Da hatten wir den Torschrei schon auf den Lippen.“

Auf der Gegenseite bewahrte Torhüterin Isabel Winzer ihr Team mehrfach vor einem Rückstand. „Sie hat alles pariert, was auf ihren Kasten kam“, sagte die FCE-Trainerin.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Wilhelmsfelderinnen jedoch „mit Hurra aus der Kabine“, wie es Pfenning nannte. Der Druck der TSG nahm immer mehr zu, während beim FCE nach gut einer Stunde Spielzeit die Konzentration nachließ. Einen Ballverlust im Spielaufbau nutzte die TSG zum Führungstreffer (70.), per Foulelfmeter kamen die Gastgeberinnen fünf Minuten vor Spielende zum 2:0-Endstand. „Wir können dennoch mit unserer Leistung zufrieden sein“, lobte Pfenning ihr Team, dessen kämpferische Einstellung stimmte und das auch mit guten Spielzügen gefiel. „So können wir guten Mutes den nächsten Spielen entgegenblicken.“ fce

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018