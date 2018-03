Leistung „keineswegs selbstverständlich“

Die erfolgreichen Teilnehmer am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, die geehrt wurden:

Noemi Kunkel (neun Jahre), Klasse Iris Balzereit, erreichte bei ihrer ersten Teilnahme einen ersten Preis in der Wertung „Blockflöte solo“ mit 24 Punkten. In dieser Altersgruppe gibt es noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Sie wurde am Klavier begleitet von Amelie Kraus (zwölf Jahre) aus der Klasse von Fedra Blido. Für Amelie war es die zweite Teilnahme. Mit 22 Punkten wurde ihr ein erster Preis in der Altersgruppe für die Klavierbegleitung zugesprochen.

Jana Großmann (zwölf Jahre) hat in der Wertung „Querflöte solo“ mit 18 Punkten einen zweiten Preis erspielt. Sie wird von Katerina Polishchuk unterrichtet.

Das Klavierduo Lucie Behringer und Katharina Gläser (beide elf Jahre) aus der Klasse von Fedra Blido und jeweils zum zweiten Mal dabei, erreichte mit 23 Punkten einen ersten Preis, verbunden mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Ebenfalls einen ersten Preis mit Weiterleitung erspielten sich mit 24 Punkten Luise und Leopold Braun am Klavier. Für Luise (elf Jahre) war es die vierte Teilnahme, die zweite als Pianistin. Zweimal war sie mit dem Kontrabass dabei, seit einem Jahr lernt sie außerdem noch E-Bass. Wie Luise wird auch Leopold (13) am Klavier von Fedra Blido unterrichtet. Für ihn war es die vierte Teilnahme.

Als einziges Klavierduo beim Regionalwettbewerb spielten Antonia (16) und Johanna Ebert (19) auf zwei Klavieren und außer ihnen erhielt auch kein anderer Teilnehmer in der Kategorie „Klavier, vierhändig“ die Höchstwertung von 25 Punkten, die ebenfalls mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb verbunden ist.

Von 13 beim Regionalwettbewerb angetretenen Klavierduos waren die drei aus Wertheim die einzigen, die einen ersten Preis erspielten.

Der Landeswettbewerb findet vom 14. bis zum 18. März in Bietigheim-Bissingen statt. Leopold Braun wird aus schulischen Gründen mit Schwester Luise am 8. März am Landeswettbewerb des Saarlands teilnehmen.

Fedra Blido hat bislang 55 Pianisten auf die jeweiligen Wettbewerbe vorbereitet: 26 auf den Regional-, 24 auf den Landes- und fünf auf den Bundeswettbewerb. ek