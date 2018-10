Leistungsstark für eine ordentliche Hilfe

Seit einem halben Jahrhundert besteht der Ortsverband Wertheim des Technischen Hilfswerks. Ein Grund während des Festakts zurückzublicken und langjährige Mitglieder zu ehren.

Wertheim/Külsheim. Der Ortsverband Wertheim des Technischen Hilfswerks (THW) feiert in diesem Jahr 50 Jahre seines Bestehens. Ein Festakt am Samstagabend in der Festhalle in Külsheim würdigte die Gesamtleistung über ein halbes Jahrhundert hinweg. Die Festrede hielt Albrecht Broemme, der Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Es gab zudem einige Ehrungen und mehrere Grußworte.

Nach einem Stehempfang begrüßte Matthias Weitz, Ortsbeauftragter des THW Ortsverbands Wertheim, sowohl die Mitglieder des Ortsverbands wie auch Ehrengäste aus vielen Bereichen, die direkt und oder indirekt mit dem Technischen Hilfswerk zu tun haben. Kilian, Gunter und Thilo aus Reihen des THW Ortsverbands Wertheim moderierten inmitten einer auf THW-Art gestalteten Bühne locker durch den offiziellen Teil des Abends.

Der Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk unterstrich, dass ein 50. Geburtstag allen Grund zum Feiern biete. Es gebe genug Gründe, um das THW zu fordern und einzusetzen. Der Ortsverband Wertheim, gegründet am 25. September 1968, weise mit 128 Helfern eine beachtliche Zahl auf, darunter 17 Frauen und 31 Junghelfer. Die qualitativ gute Ausbildung werde wichtig genommen. Broemme ging auf besondere Einsätze des THW Ortsverbands Wertheim ein, nannte beispielhaft das Hochwasser in Königheim 1984, den Orkan Wiebke 1990 oder die Jagstkatastrophe 2015. Auch hier habe viel geholfen werden können. Der erste Einsatz habe in der Bergung eines Schleppers im Jahr 1969 bestanden. Bemerkungswert seien auch die Sandsackmauer im Schlossbergtunnel, um Fledermäuse zu schützen, oder Hilfsgütertransporte nach Osteuropa.

Der Präsident meinte, die Einbindung des Technischen Hilfswerks in die öffentliche Gefahrenabwehr sei Basis der Zusammenarbeit. „Man kennt und schätzt sich“. Das THW helfe gerne, wo es helfen könne. Sein Prinzip bei Hilfeleistung innerhalb der großen Blaulichtfamilie sei, so Broemme, schnelle und ordentliche Hilfe. „Jeder macht das, was er am besten kann“. Er bezeichnete den Ortsverband Wertheim als „leistungsstark“.

Auch zur Zukunft des Technischen Hilfswerks äußerte sich der Redner. Man werde generell eher mehr denn weniger gebraucht, so seine Einschätzung. In einem Rahmenkonzept würden mit moderaten Veränderungen Dinge umstrukturiert. Das Bundesinnenministerium könne dieses mehr an Aufgaben aber nur mit einem besseren Haushalt wahrnehmen. Durch starke Unterstützung des Bundestags gebe es mehr Mittel, aber „wir schwimmen nicht im Geld“. Das Technische Hilfswerk dürfe sich nicht übernehmen, auch wenn es mehr Möglichkeiten als zuvor habe.

Mit Blick auf den Ortsverband Wertheim analysierte Broemme, dass er seit seiner Gründung erst den dritten Ortsbeauftragten habe. Das zeuge für einen geringen Verschleiß. Die Aufgabe des Ortsbeauftragten sei nicht immer schön, dürfe jedoch auch Spaß machen. Das gelte für alle Hilfs- und Rettungsorganisationen, denn „wir werden gefordert“.

Der Präsident richtete Dank in verschiedene Richtungen: An jene, die sich engagieren, an deren Umfeld und auch an die Politik und sonstigen Unterstützer. „Lasst uns alles zusammen angehen“, appellierte der Festredner, denn es gebe für alle etwas zu tun. Ein Gedicht als Loblied des Ehrenamtes leitete über zu Broemmes Wunsch, die Einsatzkräfte mögen stets unfallfrei zurückkommen.

Es folgten diverse Ehrungen. Für überdurchschnittliche Leistungen und Aktivitäten im Dienst des THW erhielt Ortsjugendbeauftragter Maximilian Gerberich das THW-Helferzeichen in Gold. Thomas Düll (Gruppenführer Fachgruppe Wassergefahren/Helfersprecher) bekam das THW-Helferzeichen in Gold mit Kranz.

Für langjährige aktive Zugehörigkeit zum THW nahmen Katharina Fickel und Toni Neuhäuser das Dienstzeitabzeichen für „zehn Jahre“ entgegen, Hartmut Ries jenes für 40 Jahre, Manfred Brell für 50 Jahre. Broemme sah die Auszeichnungen als „kleine Anerkennung“ für viele geleistete Dienste.

Manfred Brell dankte zum einen den Helfern, die auch unter schwierigen Bedingungen mit anfänglich einfacher Ausstattung die Treue gehalten haben, zum anderen dafür, dass es in den 50 Jahren keinen schweren Unfall und vor allem keinen Personenschaden gegeben habe.

Es folgten verschiedene Grußworte (siehe weiteren Bericht). Matthias Weitz würdigte zum Abschluss des offiziellen Teils all jene, die bei dem Festakt mitgewirkt und mitgeholfen haben sowie jene Engagierte, die dafür sorgen, dass der Ortsverband Wertheim des Technischen Hilfswerks das ganze Jahr über so gut laufe.

