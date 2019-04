Leo Happ übergibt Club sein Lebenswerk

Mondfeld.Weit über 25 Jahre ist Leo Happ Mitglied im Mondfelder Heimat- und Kulturverein Club Linsenrainer. Nun hat er diesem sein Lebenswerk – seine Dia-Sammlung – übergeben.

Seit dem 1. März leben der Mondfelder und seine Frau Hedwig Happ in einem Seniorenwohnheim. Bereits Anfang des Jahres hatte Happ Kontakt zum Vorsitzenden der Linsenrainer, Bernd Herberich, Kontakt aufgenommen.

In einem mehrseitigen, an den Vorstand der Linsenrainer gerichteten Brief informierte er das Gremium über eine von ihm getroffene Entscheidung. Nachdem er seinen Lebensmittelpunkt verlegt und seinem Heimatort den Rücken gekehrt hat, soll ein Teil von ihm in Mondfeld erhalten werden, teilt der fast 85-Jährige in dem Schreiben mit.

Zeitlebens war die große Leidenschaft von Leo Happ die Fotografie. Bereits 1949 im Alter von 15 Jahren begann er mit seiner ersten eigenen Aufnahme, das Mondfelder Dorfgeschehen und herausragende Ereignisse zu fotografieren und zu dokumentieren.

In den vergangenen Monaten erfolgten nach und nach die Übergabe und Übernahme der Dia-Sammlung in das neue Vereinsarchiv der Linsenrainer. Dabei wurden zirka 26 000 Dias und Dokumente wie historische Zeitungsberichte, Fotografien und andere Archivalien in das übernommen und eingeräumt.

In 70 Jahren hat Leo Happ fast alle der Fotos selbst aufgenommen. Zudem sammelte er historische Aufnahmen, die er selbst reproduziert und dazu gesammelt.

Bereits bei der Renovierung des alten Rathauses in Mondfeld und dessen Umgestaltung zum Clubhaus der Linsenrainer im Jahr 1997 wurden für die die sanierungsbegleitende Bauforschung und Dokumentation zahlreiche Dokumente und Aufzeichnungen angelegt. Alleine diese Unterlagen machten die Einrichtung eines vereinseigenen Archivraums nötig.

Auch von der 800-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 2014 gibt es viele Archivalien. Als der Archivraum im Clubhaus zu klein wurde, fand man im örtlichen Rathaus geeignete Räume, in dem weitere Unterlagen untergebracht werden konnten.

Die Sammlung von Leo Happ, der diese als „Ortsbildchronik“ bezeichnet, bezeichnen die Vereinsverantwortlichen als eine enorme Bereicherung für das Archiv der Linsenrainer. Wie sie weiter erklären, sei damit aber auch der neue Archivraum im Rathaus gut ein Jahr nach dessen Bezug am 1. Februar 2018 schon wieder voll. Er platze aus allen Nähten.

22 Jahre nach der erfolgreichen Sanierung des alten Rathauses, das dadurch wieder zu einem Schmuckkästchen der Gemeinde Mondfeld wurde, befindet sich mit der „Ortsbildchronik“ von Leo Happ dort jetzt ein weiteres „Kronjuwel für unseren Verein und für die Gemeinde Mondfeld“ betonen die stolzen Mitglieder des Clubs Linsenrainer.

Zur offiziellen Übergabe der Sammlung von Leo Happ besichtigte Vorsitzender Bernd Herberich mit diesem das Archiv im Rathaus. Als Dank für sein Engagement und zur Erinnerung überreichte er Leo Happ einen handbemalten Wandteller, auf dem das Clubhaus der Linsenrainer zu sehen ist.

