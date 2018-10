Lese-Marathon an den Grundschulen

Wertheim.Es ist eine Art Lese-Marathon: Die Kinderbuchautorin Martina Baumbach wird vom heutigen Montag bis Freitag in Wertheim an den Grundschulen aus ihren Büchern vorlesen. Anlass ist der sogenannte „Frederick-Tag“: Das baden-württembergische Lesefest wirbt mit zahlreichen Aktionen für eine aktive Leseförderung und für eine Verbesserung der Lesekompetenz.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, haben Andrea Schwitt-Graf von der Buchhandlung Buchheim, und Michaela Stock, Leiterin der Stadtbücherei, schon viele Autorenlesungen für Schulen organisiert.Jetzt gelang es zum ersten Mal, eine Kinderbuchautorin für eine Woche nach Wertheim einzuladen. Martina Baumbach wird in allen Grundschulen aus ihren Büchern lesen und über den Beruf der Autorin erzählen. Auch die Grundschulen in Freudenberg und Rauenberg sind mit dabei.

Die 1969 geborene Kinderbuchautorin lebt bei München. An ihrem Lieblingsplatz unter dem Dach in ihrem Haus schreibt sie meist Geschichten für Kinder bis zehn Jahre. Besonders beliebt sind ihre Erzählungen über die Freunde Ida, Lennart, Ella, Malte und Bruno. Auch über schwierige Themen schreibt Baumbach, um Kinder bei der Bewältigung von Trauer zu unterstützen oder die Veränderungen bei Demenz zu erklären.

Bei den Lesungen erfahren die Kinder viel über den Schriftstellerberuf, über das Erfinden von Geschichten und wie Bücher entstehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018