Lesen eröffnet neue Welten

Wertheim.Vorlesen macht Spaß und fördert Kinder nachhaltig beim Erlernen wichtiger Sprach- und Lese-Kompetenzen. Daher fanden in mehreren Wertheimer Kindergärten Aktionen rund um den bundesweiten Vorlesetag statt.

„Das Lesen von Büchern stärkt Kinder in ihrer gesamten Entwicklung und eröffnet ihnen neue Welten“, erklärte der Wertheimer AOK-Kundencenter-Leiter Matthias Altmann, der mit seiner Kollegin Christine Englert im Katholischen Kindergarten St. Josef zu Gast war.

Kindergartenleiterin Beate Friedlein begrüßt das Engagement: „Bücher sind ein fester Bestandteil unserer täglichen Bildungsarbeit. Beim Vorlesen helfen Bilderbücher den Kindern, ihre Umwelt zu verstehen, und geben genug Raum für Fantasie und Geborgenheit beim gemeinsamen Betrachten.“ Zumal auch bekannt ist, dass sich Bildungs- und Lesekompetenz positiv auf eine gesunde Lebensführung auswirken.

Für Matthias Altmann ist die Vorlesestunde eine wunderbare Gelegenheit, um mit den Kindern in eine Geschichte abzutauchen: „Die Kinder fieberten richtig mit.“ Um die Nachhaltigkeit der Aktion zu unterstreichen, überreichte er vier Bücher an die Erzieherinnen.

Auch die evangelische Kita Sonderriet orientierte sich am bundesweiten Lesetag. So durfte jedes Kind sein Lieblingsbuch mitbringen und später kamen zwei Eltern, die jeweils mit einer Erzieherin im Wechsel Bilinguale Bilderbücher in russisch und arabisch vorlasen.

Im Klassiker „Elmar und seine Freunde“, ging es darum, verschieden zu sein und trotzdem Freundschaft zu schließen. Die Kinder hatten viel zu lachen, als die kleine „Heule Eule“ ihnen auf russisch und deutsch die Ohren vollheulte und am Schluss selbst nicht wusste, warum sie überhaupt deprimiert war.

